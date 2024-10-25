Владимирский депутат арестован по подозрению в использовании рабов

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Владимирской области"

Во Владимирской области депутат Совета народных депутатов Собинского района подозревается в мошенничестве и использовании рабского труда, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

По версии следствия, в период с июля по октябрь 2024 года депутат совместно с членами организованной им преступной группы обманом похитил с банковского счета участника СВО свыше миллиона рублей. Помимо этого, с февраля 2022-го по октябрь 2024 года подозреваемые незаконно удерживали на территории автомойки, принадлежащей депутату, троих мужчин, используя их рабский труд.

Преступная деятельность была пресечена совместно с сотрудниками регионального УФСБ. Следователи уже завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере") и части 3 статьи 127.2 УК РФ ("Использование рабского труда в отношении двух или более лиц с применением насилия или с угрозой его применения, совершенное организованной группой").

Все члены преступной группы задержаны, в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, передает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ.

Ранее жителю Ростовской области, державшему в рабстве 18 человек, предъявили обвинение. По данным источников, мужчина удерживал людей в ужасных условиях и заставлял поклоняться ему. При этом, по некоторым данным, мужчину уже привлекали к ответственности за похищение человека. Также его объявляли в федеральный розыск, однако он обходился лечением в психиатрической больнице.