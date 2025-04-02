Подписчики Сергея Безрукова заподозрили актера в незаконной ловле щуки

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/s_bezrukov

Актера и режиссера Сергея Безрукова заподозрили в незаконной ловле щуки на реке Дон в Ростовской области после того, как артист выложил фотографию на рыбалке на моторной лодке. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на соцсети Безрукова.

На фотографии он держит в руках рыбу, которая, по мнению журналистов, весит несколько килограммов. Часть подписчиков выразили восхищение уловом, а другая часть поклонников обратила внимание, что с 1 апреля на Дону действует запрет на рыбную ловлю с использованием моторных лодок.

При этом один из пользователей отметил, что вылов щуки запрещен до 15 апреля. Еще один подписчик актера заявил, что в Ростовской области недавно началась операция "Путина", в рамках которой запрещено выходить на водоемы на моторных лодках.

По информации Росрыболовства, временные ограничения на вылов рыбы в Ростовской области будут действовать до 31 мая. Цель этих ограничений – защита водных биоресурсов региона.

Ранее уголовное дело о незаконной охоте возбудили в Приморье после обнаружения 25 шкур пятнистых оленей в Тернейском районе. До этого в соцсетях распространилось видео, на котором видно поляну с брошенными шкурами животных и следами крови.