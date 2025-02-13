Перед началом сезона гнездования в Москве усиливают меры по охране редких птиц

Фото: Агентство "Москва"/ГПБУ "Мосприрода" департамента природопользования и охраны окружающей среды

В Москве усилили меры по защите редких птиц от браконьеров перед началом периода гнездования. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Как рассказали в ведомстве, птенцы часто вызывают у таких людей интерес. Взрослую особь поймать и приручить трудно, поэтому браконьеры ждут рождения птенцов, чтобы забрать их из гнезда, а после этого использовать для коммерции, объяснил департамент.

В связи с этим москвичам, которые нашли потомство, рекомендовали обращаться по номеру 8 (495) 777-77-77.

В конце января в парке на западе столицы вылупились птенцы ушастых сов. Одного из них, лежащего на земле, заметил неравнодушный прохожий. Он обратился в экстренные службы с просьбой помочь птице, которая, вероятно, выпала из гнезда. На место прибыли специалисты-биологи и забрали совенка-пуховичка.

Между тем специалисты природно-исторического парка "Москворецкий" заметили редкую серощекую поганку, которая начала зимовать в столице из-за потепления климата. Обычно данный вид гнездится в Мурманской области и на севере Республики Карелия. Зимуют эти птицы на Черноморском побережье и Каспии.

