Фото: vk.com/Природа Москвы

На природных территориях Москвы все чаще можно встретить птиц из Красной книги, что показывает хорошее состояние экосистемы. Об этом сообщил начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

"Так, в столице видели серую цаплю, которая предпочитает мелководные водоемы с прозрачной водой. Зафиксировали полевого жаворонка, которому для гнездования нужны травянистые пустоши. Встречается зеленый дятел, который выбирает места для гнезд поближе к муравейникам – это основа его питания", – цитирует его Агентство "Москва".

Кроме того, в городе можно заметить и полевого луня, которому для жизни необходима качественная вода, чистый воздух и отсутствие шума. В столичный список также вошли черный коршун, обыкновенный осоед, вальдшнеп и обыкновенный зимородок.

Ранее в Строгинской пойме столицы бердвотчеры заметили редкую птицу – красношейную поганку. Жители столицы передали информацию специалистам. Орнитологи выехали на место и подтвердили, что в Строгинской пойме действительно находится редкий в Москве представитель пернатых.

Между тем в Битцевском лесу обнаружили рогатого жаворонка. Обычно эта птица обитает на территории северных регионов. Птицы этого вида, как правило, чуть больше воробья, у них длинный хвост и короткие ноги. Чаще всего они находятся на земле, в случае опасности взлетают и затаиваются.

