Фото: телеграм-канал "К лесу передом"

Птенцы ушастых сов вылупились в парке на западе Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Птенца, лежащего на земле, заметил неравнодушный прохожий. Он обратился в экстренные службы с просьбой помочь птице, которая, вероятно, выпала из гнезда. На место прибыли специалисты-биологи и забрали совенка-пуховичка. Оказалось, что ему было около 12 дней. После осмотра его отвезли в Центр реабилитации диких животных, сейчас ему ничего не угрожает, говорится в материале.

Как рассказали в ведомстве, ушастые совы иногда размножаются в январе. Такие случаи были зафиксированы в прошлые годы. Однако, уточнили эксперты, это не признак начала гнездования у других птиц. Из-за предпочтений в пище совообразным не нужно дожидаться теплой погоды и появления насекомых.

Ранее в Красноярске сова залетела в один из классов средней школы № 78. Птица начала летать по кабинету, в котором находились дети. Затем пернатая подлетела к окну, и ученики выпустили ее на улицу.