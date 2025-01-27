Сова залетела в класс в школе Красноярска

Фото: vk.com/МАОУ СШ №78

В Красноярске в один из классов средней школы № 78 залетела сова. Видео с птицей было опубликовано на странице школы в соцсети "ВКонтакте".

На кадрах видно, как сова начала летать по классу, где в этот момент находились дети. Спустя некоторое время птица подлетела к окну, и школьники выпустили ее на улицу.

"Сова спокойно сидела несколько минут, наблюдая за происходящим. Ученики воспользовались этой возможностью, чтобы рассмотреть ее великолепное оперение, большие желтые глаза и впечатляющий размах крыльев", – говорится в описании к видео.

Между тем в Китае кошка случайно отправила письмо об увольнении своей хозяйки. Жительница Чунцина в январе написала черновик письма об увольнении, однако не послала его. Домашняя камера видеонаблюдения зафиксировала момент, когда одна из кошек девушки запрыгнула на стол и нажала кнопку на ноутбуке, тем самым отправив электронное письмо.

После случившегося хозяйка связалась с начальством и переложила вину на животное, однако ее проигнорировали, уволили и лишили годовой премии.