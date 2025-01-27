SCMP: в Китае полицейского корги Фузая лишили годовой премии за сон на работе

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Корги по кличке Фу Цзай, который стал первым сотрудником правоохранительных органов в Китае, остался без годовой премии в виде угощений из-за сна на рабочем месте. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на South China Morning Post (SCMP).

Корги стал популярным в Сети после того, как Бюро общественной безопасности городского округа Вэйфан выложило видео и продемонстрировало, как пес в прошлом году выполнил много рабочих просьб, став намного авторитетнее среди других служебных собак. За это его наградили красным поводком, игрушками и вкусной едой.

Однако из-за его поведения на работе, а также мочеиспускания в собственную миску пес был наказан. Как утверждает издание, многие пользователи в Сети расстроились из-за этого и потребовали простить корги, вернув ему награду.

После этого Бюро общественной безопасности городского округа Вэйфан сообщило, что собаке вручили "щедрый подарочный набор к лунному Новому году".

Ранее кошка на день возглавила полицейское управление японского города Тояма. По информации журналистов, питомца по кличке Коко таким образом отблагодарили за спасение жизни человека.

Местная жительница заметила, как кошка безотрывно смотрит в сторону городского оросительного канала. Оказалось, что животное наблюдает за лежащим без сознания пожилым мужчиной. На место происшествия прибыли спасатели, которые привели человека в чувство.

