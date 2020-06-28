Единственный в России корги-полицейский ушел на пенсию

Единственный в России корги-полицейский ушел на пенсию, передает телеканал Москва 24.

Псу по кличке Рыжий исполнилось девять лет. Корги прослужил в транспортной полиции 7,5 года. Там он занимался поиском запрещенных веществ у пассажиров.

У собаки существует персональная страница в Instagram. Ее ведут от лица Рыжего. Сейчас у него около 14 тысяч подписчиков. Под одним из потов сказано, что корги будет продолжать на пенсии заниматься спортом.

Аттестацию к службе корги получил в 2013 году. Через два года собака одержала победу по общему курсу дрессировки на чемпионате России.

Хозяйкой корги является младший инспектор-кинолог Центра кинологической службы. Женщина решила отправить своего питомца на службу, когда заметила его необычные способности.

