Спасшая семью от торнадо в США собака вернулась домой через 54 дня

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В американском городе Куквилл собака по кличке Белла вернулась домой после того, как пропала 54 дня назад. Ранее она спасла семью от гибели при торнадо, передает телестанция WTVF.

Хозяин животного Эрик Джонсон рассказал, что их дом был разрушен из-за природного катаклизма 3 марта. В тот день и исчезла Белла, предупредившая членов семьи о надвигающемся торнадо. По словам Эрика, собака незадолго до всех событий забралась под их кровать и начала скулить.

"Из-за этого второй пес по кличке Скутер принялся лаять", – делится хозяин. В скором времени Джонсон проснулся и узнал из новостей, что торнадо прошел по городу Нашвилл и теперь движется в их сторону.

Американец разбудил детей и жену и спрятал их в ванной на другой стороне дома. В скором времени мужчина отлучился, чтобы забрать питомцев с собой, и в этот момент дом начал разрушаться.

Торнадо отбросил ванну с женой и детьми на 15 метров и расколол ее пополам. В результате супруга сломала ребро, а у Джонсона остались порезы на голове.

Пес Скутер погиб, вторая собака до недавнего времени считалась пропавшей. "Эта собака спасла нам жизнь. Она дала нам шанс выжить", – подчеркивает житель США.

Ранее стало известно, что пожарным пришлось оказывать первую помощь коту.