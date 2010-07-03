Московские спасатели провели операцию по спасению енота

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Операцию по снятию с дерева домашнего енота провели в Савеловском районе Москвы.

Животное обнаружили местные жители в районе дома 10 по Петровско-Разумовскому проезду. Как сообщили Агентству "Москва" в управлении МЧС по столице, зверь сбежал из квартиры.

Неподалеку от дерева находилась его хозяйка. При попытке снять енота он забирался выше. В МЧС отметили, что когда процесс спасения енота завершится, его вернут хозяйке.

Ранее на станции столичного метро "Трубная" машинист поезда спас прыгнувшего на пути котенка. Хозяйка везла котенка в сумке, но тот сумел выбраться и спрыгнул на пути.