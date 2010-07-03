Машинист спас в метро котенка по кличке Снегурочка

Фото: телеграм-канал Московские Новости

На станции метро "Трубная" машинист поезда спас прыгнувшего на пути котенка по кличке Снегурочка, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Московского метрополитена.

Инцидент произошел накануне вечером. Хозяйка везла котенка в сумке, но тот сумел выбраться и спрыгнул на пути.

Машинисту въезжавшего на станцию поезда пришлось остановить состав. Котенка достали и вернули хозяйке.

В столичной подземке напомнили, что перевозить питомцев можно только в специальных сумках или клетках.

Ранее столичные пожарные спасли котенка из-под капота машины. Котенок был крайне напуган, исхудал и выглядел болезненно. Его передали волонтерам.