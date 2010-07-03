Изъятый в столичном ТЦ крокодил Дима может переехать в Ульяновск

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Фото: ТАСС/ imago images / blickwinkel
Крокодила Диму, которого изъяли в ТЦ на Алтуфьевском шоссе, могут передать в Ульяновский зоопарк. Сейчас экзотический хищник находится в Центре передержки животных, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Как напомнили в ведомстве, крокодил Дима был изъят в этом году во время проверки контактного зоопарка "Лесное посольство" в торговом центре на Алтуфьевском шоссе. "Ведутся переговоры с Ульяновским зоопарком о передаче", – сказано в сообщении департамента природопользования.
Кроме того, ведомство подыскивает новый дом в одном из российских зоопарков для льва Бонифация, обнаруженного в контактном зоопарке на Арбате, и львицы Симы, изъятой во время незаконной фотосессии.
Также ведется административное расследование по делу львенка Джоя, которого нашли в гаражах на Проспекте Мира в сентябре и передали в Центр передержки. У львенка диагностировали рахит и катаракту на глазах, отметили специалисты департамента.
А львята Кира и Лемик, найденные инспекторами зимой 2017 года в промзоне в Бирюлеве, уже освоились на новом месте: Лемик теперь живет в Абаканском зоопарке, а Кира – в Липецком. Львенка Кальянчика, изъятого в том же году в столичной кальянной, также передали в Липецкий зоопарк, добавили в пресс-службе департамента природопользования.
Ранее глава ведомства Антон Кульбачевский напомнил, что с 1 января 2020 года будет запрещено держать в квартирах таких животных, как, например, львы или рыси. В случае приобретения необычного питомца до указанного срока, животное сможет находиться на содержании владельца, но с определенными ограничениями.
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