У изъятого в гаражах львенка обнаружили рахит

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

У изъятого в гаражах на проспекте Мира львенка обнаружили рахит и повреждение лапы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского.

По его словам, в отношении владельца животного может быть возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". Он добавил, что львенка обнаружили в истощенном состоянии и с повреждениями.

Кульбачевский уточнил, что с 1 января 2020 года будет запрещено держать таких животных в квартирах. При этом в случае приобретения питомца до указанного срока, животное сможет находиться на содержании владельца, но с определенными ограничениями.

Львенка нашли в гаражах рядом с проспектом Мира. Его передали в Центр передержки животных. По данному факту началось административное расследование.

