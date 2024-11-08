Юрист Адамс: Украина не выплатит Михалкову деньги из-за загрязнения воды в Крыму

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Украина не выплатит режиссеру Никите Михалкову 49 миллионов рублей из-за загрязнения воды в Крыму, заявил в беседе с News.ru юрист Давид Адамс.

Эксперт указал, что при этом Арбитражный суд Крыма, вероятнее всего, поддержит артиста. Он обратил внимание, что Михалков имеет в России определенное влияние, а суды полуострова действуют в интересах россиян.

"Однако даже если суд удовлетворит иск и постановит взыскать сумму с Украины, это не гарантирует фактического выполнения решения. Украина не признает российскую юрисдикцию над Крымом и отрицает какие-либо юридические обязательства перед российскими органами власти на этой территории", – напомнил Адамс.

На этом фоне недружественные зарубежные юрисдикции причисляют Крым к спорным территориям. По словам юриста, основная проблема заключается не только в признании полуострова, но и в принципиальных разногласиях, которые существуют между Россией и Украиной относительно вопроса территориальной принадлежности полуострова.

Тем не менее, подчеркнул эксперт, иск, поданный Михалковым, не только выполняет функцию взыскания средств, но и является способом привлечь внимание к проблеме экологии в Крыму. Вместе с тем в глазах россиян и властей страны инициатива артиста может быть воспринята как очередное подтверждение необходимости в защите прав россиян, проживающих в Крыму. По мнению юриста, это потенциально может найти отклик в политических кругах.

О том, что Михалков подал к Киеву соответствующий иск, ранее сообщали телеграм-каналы. По данным СМИ, истец потребовал взыскать около 49 миллионов рублей с украинских чиновников за "бесхозяйственность в Крыму".

Между тем, по словам главы крымского парламента Владимира Константинова, в период нахождения Крыма в составе Украины региону был нанесен колоссальный ущерб. Его подсчет является сложной задачей, которая требует специальной методики.

Так, общий ущерб Крыму от водной блокады Киева составил 7 триллионов рублей. Из них 2,5 триллиона составляют непосредственные потери предприятий, еще 3 триллиона – требование о моральной компенсации.

Кроме того, Арбитражный суд Крыма вынес постановление о взыскании с Украины убытков, которые полуостров понес в результате энергетической блокады. Размер выплаты превысил 3 триллиона рублей.

