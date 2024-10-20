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20 октября, 09:23

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Глава госсовета Крыма заявил о планах направлять иски по блокадам в международные суды

Претензии жителей и властей Крыма к Украине по блокадам могут достичь сотен трлн рублей

Фото: depositphotos/diy13@ya.ru

Сумма претензий жителей и властей Крыма к властям Украины после различных блокад полуострова может вырасти до сотен триллионов рублей, заявил в беседе с ТАСС глава государственного совета республики Владимир Константинов.

"Мы особое внимание уделяем подготовке исковых заявлений по блокадам, организованным преступным киевским режимом. Наша цель – посчитать все до копейки, включая тот ущерб, который мы понесли из-за атак беспилотников, терактов на Крымском мосту и других преступных действий", – приводит агентство его слова.

Предприятия Крыма уже подали в арбитражный суд региона несколько исков к властям Украины. В них они потребовали компенсации ущерба, который был нанесен республике водной блокадой. Вместе с тем власти полуострова намерены оценить ущерб и размер упущенной прибыли за тот период, что Крым находился в составе Украины, и предъявить соответствующий иск.

Кроме того, госсовет готовит иск о лингвистической блокаде. Речь в нем идет о попытках навязать жителям полуострова украинский язык. Константинов также сообщал о намерении обратиться с исками по блокадам в международные суды.

Ранее парламент Крыма оценил ущерб полуострову от водной и энергетической блокад на 14 триллионов рублей. Власти подчеркнули, что данная сумма может увеличиться после выявления новых пострадавших.

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