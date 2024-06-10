Константинов: ущерб от двух блокад Крыма составил более 14 трлн рублей

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Ущерб Крыму от водной и энергетической блокад в общей сумме превысил 14 триллонов рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу крымского парламента Владимира Константинова.

Он уточнил, что ущерб составил свыше 7 триллионов рублей и по водной, и по энергетической блокадам. Тем не менее Константинов допустил, что данная сумма может увеличиться после выявления новых пострадавших.

Также в регионе планируют подсчитать ущерб в результате транспортной и продовольственной блокад, терактов и разрушений инфраструктуры Крыма в период нахождения полуострова в составе Украины.

Ранее Арбитражный суд Крыма вынес постановление о взыскании с Украины убытков, которые полуостров понес в результате энергетической блокады. Размер выплаты превысил 3 триллиона рублей.

До этого Константинов уже сообщал, что в период нахождения Крыма в составе Украины региону был нанесен колоссальный ущерб. Его подсчет является сложной задачей, которая требует специальной методики.