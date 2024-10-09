МИД РФ: Россия будет добиваться от Украины возмещения ущерба

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Москва будет искать механизмы, которые позволят добиться компенсации ущерба, нанесенного действиями украинских войск. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.

Дипломат отметил, что по мере продвижения российских сил можно будет формулировать условия и требования по отношению к виновникам совершенных преступлений и говорить о реалистичных механизмах возмещения ущерба.

Общую сумму ущерба Мирошник пока не назвал, сославшись на продолжающиеся боевые действия. Он добавил, что оценкой убытков главным образом занимаются регионы, которые так или иначе затронули боевые действия.

"Во многих из них уже ведутся восстановительные работы за счет государства, работают фонды и другие механизмы. Но все, что сейчас восстановлено или нет, обязательно считается и вносится в базу данных, в которой фиксируется, какой ущерб был нанесен экономике, хозяйству и непосредственно людям", – добавил представитель МИД.

Ранее парламент Крыма оценил ущерб полуострову от водной и энергетической блокад на 14 триллионов рублей. Власти подчеркнули, что данная сумма может увеличиться после выявления новых пострадавших.

Также в регионе планируют подсчитать ущерб в результате транспортной и продовольственной блокад, терактов и разрушений инфраструктуры Крыма в период нахождения полуострова в составе Украины.