05 октября, 21:49Политика
РФ считает успешными прошедшие в арбитраже слушания по иску Украины о морских правах
Фото: ТАСС/AP
Москва считает, что слушания в международном арбитраже по иску Украины по правам в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе прошли успешно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям МИД Геннадия Кузьмина.
"Думаю, что судьям есть над чем подумать", – добавил дипломат и подчеркнул, что РФ представила аргументированную позицию с опорой на факты.
Ранее РФ попросила Международный арбитражный суд в Гааге признать, что все требования Украины по иску выходят за его юрисдикцию и являются неприемлемыми.
Украина еще в сентябре 2016 года инициировала арбитражное производство против России в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Киев обвиняет Москву в нарушении своих прав и требует компенсировать якобы нанесенный ущерб.