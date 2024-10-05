РФ считает успешными прошедшие в арбитраже слушания по иску Украины о морских правах

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Москва считает, что слушания в международном арбитраже по иску Украины по правам в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе прошли успешно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям МИД Геннадия Кузьмина.

"Думаю, что судьям есть над чем подумать", – добавил дипломат и подчеркнул, что РФ представила аргументированную позицию с опорой на факты.

Ранее РФ попросила Международный арбитражный суд в Гааге признать, что все требования Украины по иску выходят за его юрисдикцию и являются неприемлемыми.

Украина еще в сентябре 2016 года инициировала арбитражное производство против России в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Киев обвиняет Москву в нарушении своих прав и требует компенсировать якобы нанесенный ущерб.

