Директор Пенкина заявил, что "разрыв матраса" в отеле случился не по вине певца

Фото: vk.com/s.penkin

Директор советского и российского певца Сергея Пенкина Вадим Колчков заявил в беседе с Москвой 24, что артист не виновен в инциденте с порванным матрасом в отеле Новосибирска.

По его словам, Пенкин обнаружил, что в номере был бракованный матрас. В связи с этим юристы исполнителя начали переговоры с представителями гостиницы. Колчков отметил, что они планируют оспорить штраф, который был выписан артисту за порванный матрас.

"Делается оценка этого матраса. Он порвался по шву. То есть не рваный был, это просто либо старый матрас, либо некачественный", – указал директор Пенкина.

Сам Пенкин ранее рассказывал, что после переездов в рамках концертного тура он решил заселиться в одном из отелей Новосибирска. Артист крепко уснул и не заметил, как порвал матрас.

В результате весь номер покрылся толстым слоем перьев. Горничная на протяжении всей ночи убиралась в номере певца. После этого Пенкину был выставлен счет за причиненный ущерб в размере 350 тысяч рублей.

