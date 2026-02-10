В Госдуме предложили запретить учителям сбор персональных данных

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Депутаты Госдумы от партии "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили запретить учителям собирать и хранить персональные данные учеников и их родителей вне официальных процедур и информационных систем. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее письмо направлено главе Минпросвещения Сергею Кравцову. Депутаты указали, что в школах сохраняется практика, при которой педагоги собирают информацию о родителях и обучающихся через чаты и личные устройства. Это увеличивает вероятность несанкционированного доступа и утечек, а также повышает риск возникновения конфликтов.

Запрет на сбор и хранение таких сведений, считают парламентарии, повысит уровень безопасности семей с детьми, снизит вероятность утечек и неправомерного распространения, унифицирует практику школ, уменьшит вероятность конфликтов, а также сократит правовые риски для учителей и образовательных организаций в условиях усиления ответственности за нарушения закона о персональных данных.

