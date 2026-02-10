Форма поиска по сайту

Новости

10 февраля, 11:33

Политика
РИА Новости: экс-замглавы Минобороны Иванову предъявили иски на 405 млн рублей

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Экс-заместителю главы Минобороны России Тимуру Иванову предъявили два иска на сумму 405 миллионов рублей, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Утверждается, что требования предъявил строительный подрядчик ведомства, АО "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ). Одно из них, на 217 миллионов, основано на приговоре Мосгорсуда от 1 июля 2025 года. Второе, на 188 миллионов, связано с убытками, которые АО ГУОВ получило из-за "ненадлежащего исполнения должником полномочий" единоличного исполнительного органа ОАО "Оборонстрой".

Подрядчик занимается строительством жилых зданий, а также образовательных учреждений и специальных объектов для Минобороны. Иванов руководил предприятием с октября 2015-го по март 2016-го, а через месяц после ухода стал заместителем министра.

Иванова задержали по подозрению в получении взятки в 2024 году. По версии правоохранителей, он вступил в сговор с третьими лицами для получения средств за оказание услуг имущественного характера во время подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Затем бывшему замминистра было предъявлено новое обвинение в растрате около 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы, а также хищении у банка "Интеркоммерц" более 3,2 миллиарда рублей. Сумма ущерба превысила 4 миллиарда рублей.

Кроме того, в отношении экс-замминистра возбудили еще одно дело о получении взятки в размере 152 миллионов рублей.

Мосгорсуд приговорил его к 13 годам колонии общего режима. 25 ноября 2025 года он был объявлен банкротом.

