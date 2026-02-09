Зеленский анонсировал передачу Украине 250 военных самолетов

Фото: AP Photo/Peter Dejong

Украина получит 250 боевых самолетов, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Его слова передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Он уточнил, что Украина договорилась о поставках 150 военных самолетов Gripen и 100 самолетов Rafale. При этом сначала он назвал их "лучшими в мире", однако тут же добавил, что у ВСУ есть американские F-16.

"На вооружении украинской авиации сегодня есть F-16 – не новые, а те самолеты, о которых я сказал, это новые", – уточнил Зеленский.

Кроме того, Франция готовится к передаче Украине дополнительных истребителей Mirage 2000. Об этом рассказал в телеграм-канале глава украинского министерства обороны Михаил Федоров, передает "Газета.ру".

По его словам, Париж и Киев обсудили ускорение поставок самолетов и продолжение работы над "рекордными объемами" управляемых авиационных бомб AASM Hammer.

Тем не менее глава украинского ведомства не стал уточнять число истребителей, которые будут переданы Киеву.

Ранее вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар заявил, что Словакия не будет оказывать военную помощь Украине. Однако он уточнил, что Братислава поддерживает оказание гуманитарной помощи и дипломатические усилия по урегулированию конфликта вместо военных поставок.

