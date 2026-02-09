Форма поиска по сайту

09 февраля, 15:49

Город

Интерактивная карта пространств появилась на портале "Молодежь Москвы"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

На портале "Молодежь Москвы" в разделе "Карьера" стала доступна интерактивная карта бесплатных пространств для работы, учебы и встреч. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

С ее помощью молодые жители столицы могут найти коворкинги, библиотеки, лектории, кофейни и акустические кабины в метро, отфильтровав площадки по расположению и формату.

Как отметила руководитель проекта Маргарита Савинкина, карта должна упростить доступ молодежи к городской инфраструктуре и помочь интегрироваться в жизнь мегаполиса.

"Важно, чтобы у каждого молодого москвича был доступ к современной городской инфраструктуре в шаговой доступности", – заявила она.

Сейчас на карте отмечено около 50 площадок с описаниями, фотографиями и адресами. Пользователи могут подобрать пространство рядом с домом или местом учебы. Список локаций регулярно обновляется.

В свою очередь, студентка Российского университета дружбы народов (РУДН) Мария Молчанова отметила, что бесплатные пространства помогают экономить на аренде и чаще собираться для учебы. Похожего мнения придерживается студент колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 Василий Тарабрин. Он рассказал, что регулярно пользуется коворкингами в библиотеках и культурных центрах для удаленной работы.

Студентка Московского городского университета управления правительства Москвы имени Ю. М. Лужкова (МГУУ) Валерия Меркушева добавила, что смена обстановки повышает продуктивность и помогает лучше концентрироваться на задачах.

Также уточняется, что пользователи в возрасте от 14 до 35 лет смогут бесплатно бронировать сервисы в трех мультиформатных пространствах проекта, включая площадку на территории Рябовской мануфактуры (Холодильный переулок, дом 3, корпус 1, строение 8) с коворкингом, медиастудиями и залами для мероприятий.

В 2025 году также открылись творческая резиденция "Молодежь Москвы. Родина" (Измайловский Вал, дом 5) и пространство "Молодежь Москвы. Звездный" (Проспект Вернадского, дом 14) с мастерскими, студиями и зонами для работы и занятий. Все площадки доступны для бронирования через портал.

Ранее сообщалось, что в 2025 году сервисами столичных коворкинг-центров для некоммерческих организаций (НКО) воспользовались около 170 тысяч человек. Это в 1,5 раза больше, чем в 2024-м. Представители НКО устраивали в коворкинг-центрах деловые встречи, проводили мероприятия, получали информационную поддержку и пользовались услугами типографии.

