Песков: РФ предполагала, что США не продлят разрешение на закупку нефти

Россия предполагала, что США могут не продлить разрешение на закупку российской нефти. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это можно было предположить. Это был один из вариантов развития событий", – приводит слова представителя Кремля RT.

Песков отметил, что Россия не первый год живет под грузом незаконных по международному праву санкций.

США с 13 марта по 11 апреля разрешали продажу нефти и нефтепродуктов из России, которые оказались загружены на суда до 12 марта. При этом Вашингтон отмечал, что это не принесет значительной финансовой выгоды Москве.

Однако, по данным СМИ, 15 апреля США возобновили действие санкций против загруженной на танкеры российской нефти. Позже американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что США не намерены продлевать исключения из санкций в отношении нефти России и Ирана, находящейся на танкерах в море.