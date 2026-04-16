Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 апреля, 14:56

Экономика
Главная / Новости /

Песков: РФ предполагала, что США не продлят разрешение на закупку нефти

Фото: depositphotos/ssuaphoto

Россия предполагала, что США могут не продлить разрешение на закупку российской нефти. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это можно было предположить. Это был один из вариантов развития событий", – приводит слова представителя Кремля RT.

Песков отметил, что Россия не первый год живет под грузом незаконных по международному праву санкций.

США с 13 марта по 11 апреля разрешали продажу нефти и нефтепродуктов из России, которые оказались загружены на суда до 12 марта. При этом Вашингтон отмечал, что это не принесет значительной финансовой выгоды Москве.

Однако, по данным СМИ, 15 апреля США возобновили действие санкций против загруженной на танкеры российской нефти. Позже американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что США не намерены продлевать исключения из санкций в отношении нефти России и Ирана, находящейся на танкерах в море.

Читайте также


Сюжет: Санкции
властьэкономика

Главное

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика