Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
18 апреля, 09:51

Транспорт

Столичные операторы каршеринга внедрили систему проверки состояния водителей

Фото: 123RF.com/jopanuwatd

Все московские каршеринговые компании внедрили когнитивные тесты на реакцию для проверки состояния водителей перед поездками. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

"Москва – мировой лидер по количеству автомобилей каршеринга. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы делаем все, чтобы этот сервис был максимально безопасным", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Короткие тесты, по его словам, доступны в приложениях. Они помогают автолюбителям оценить свою концентрацию в периоды повышенного риска, например, ночью или ранним утром.

"Это важный шаг к снижению аварийности и более ответственному поведению на дорогах", – пояснил вице-мэр.

В частности, проверку можно будет пройти непосредственно перед арендой авто. Тест запускается в часы, когда водители чаще испытывают снижение концентрации. Им предстоит выполнить несколько заданий, включая расстановку цифр по порядку или выбор правильных изображений, например, найти машины каршеринга. Также в доступе будут и другие игры на реакцию.

Между тем столичные власти продолжают реализовывать комплекс мер по повышению безопасности поездок на такси. Например, с 2021 года в мегаполисе работает информационная система "Аналитика работы такси", благодаря которой клиенты могут отключать от заказов недобросовестных водителей.

Также Москва стала первым субъектом, который ввел обязательную аттестацию таксистов. К настоящему моменту ее прошли все активные водители.

Читайте также


транспортавтогород

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика