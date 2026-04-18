Axios: США могут возобновить боевые действия против Ирана в ближайшие дни

США в ближайшее время могут продолжить военную операцию против Ирана, если прогресс в переговорах не будет достигнут. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на источники.

По информации портала, в субботу в Белом доме прошло совещание, на котором американский лидер Дональд Трамп поднял тему переговоров и обострения ситуации в Ормузском проливе.

В материале сказано, что участниками совещания стали в том числе вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф.

Ранее Трамп заявил, что Израиль и Ливан согласились на прекращение огня. По его словам, он договорился об этом по телефону с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ на это Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе.