16 ноября, 11:24

Транспорт

Операторы московского каршеринга заменили резину на всех арендных машинах

Фото: 123RF.com/leaf

Операторы столичного каршеринга заменили резину с летней на зимнюю на всех машинах. Об этом сообщает заммэра Максим Ликсутов.

Он напомнил, что для аренды доступно около 40 тысяч автомобилей. Кроме того, зимняя резина обеспечит хорошее сцепление с дорогой в холодную погоду, а функция "удаленный прогрев" позволит прогреть двигатель и салон перед стартом.

"Просим столичных водителей быть особенно внимательными на дорогах в гололед", – цитирует Ликсутова пресс-служба столичного Дептранса.

До этого Госавтоинспекция Москвы посоветовала автомобилистам, которые не поменяли летнюю резину на зимнюю, не выезжать в город из-за выпавшего снега.

Тем, кто уже заменил шины, в ГАИ призвали держать дистанцию от впереди следующих транспортных средств, а также соблюдать скоростной режим, в том числе замедляться перед пешеходными переходами.

