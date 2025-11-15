Городские службы мониторят состояние дорог на фоне снегопада в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Городские службы Москвы на фоне выпавшего в городе снега следят за состоянием дорог. Об этом сообщает пресс-служба городского хозяйства столицы.

В частности, специалисты проводят сплошное механизированное прометание дорог, тротуаров и дворовых территорий. Цикл работ с противогололедной обработкой повторяется в соответствии с погодной ситуацией.

Особое внимание специалисты уделяют пешеходным зонам, территориям возле остановок, станций метро и МЦК, железнодорожных станций и платформ, транспортного узла, социальных объектов и потребительского рынка.

Несмотря на это, водителей призвали быть внимательнее на дорогах. Также их попросили соблюдать скоростной режим и держать дистанцию от впереди следующих транспортных средств. Кроме того, автомобилистам посоветовали не выезжать в город на личном транспорте на летней резине.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал в своем телеграм-канале, что в ночь на 15 ноября в Подмосковье выпало около трети (16 миллиметров осадков. – Прим. ред.) от месячной нормы осадков, а в Москве – четверть (13 миллиметров. – Прим. ред.).

По словам синоптика, такого количества осадков не наблюдалось 15 ноября более 75 лет.

"С таким результатом сегодняшний день становится самым мокрым среди всех 15 ноября с момента начала наблюдения за погодой на метеостанции ВДНХ, с 1949 года", – отметил метеоролог, добавив, что ранее самым мокрым днем считалось 15 ноября 1960 года, когда выпало 11 миллиметров осадков.

Леус подчеркнул, что слабые осадки продолжают наблюдаться в столичном регионе. Он не исключил обновления в субботу, 15 ноября, абсолютного суточного рекорда по количеству осадков, который для этого дня составляет 16,8 миллиметров осадков. Он был установлен в 1931 году.

Первый снег выпал в столице в ночь на 15 ноября. Также в некоторых районах фиксировался дождь. Аэропорты столичного региона, несмотря на это, работают в обычном режиме.

В свою очередь, Гидрометцентр России предупредил, что в Подмосковье из-за дождя со снегом и возможного обледенения введен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 21:00 субботы, 15 ноября. При этом в Москве из-за обледенения объявлен желтый уровень погодной опасности.

Помимо этого, в столичном регионе до 9:00 воскресенья, 16 ноября, действует предупреждение о переходе температуры через 0 градусов и ее понижении ночью до минус 7 градусов. На дорогах также возможна гололедица. Днем в понедельник, 17 ноября, ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья.

