18 апреля, 10:11

Темой "Тотального диктанта" стала биография семьи Александра Пушкина

Текст "Тотального диктанта" в текущем году получил название "Пушкин. Фамилия". Первую часть зачитал автор материала, ректор Литературного института имени А. М. Алексей Варламов, следует из трансляции акции на сайте проекта.

Событие состоялось в Улан-Удэ. Речь в первой части "Белая девочка" шла о личной жизни прадеда поэта Александра Пушкина – Абрама Ганнибала, уроженца Эфиопии. Когда его первая жена, гречанка Евдокия, родила абсолютно белокожую девочку, разгневанный Ганнибал отправил супругу в монастырь, разлучив ее с дочерью. Он обеспечил девочке хорошее воспитание и образование, но никогда не допускал ее к себе.

Вскоре после этого мужчина сыграл свадьбу во второй раз, выбрав в качестве жены дочь капитана Перновского полка Христину фон Шеберг, которая и стала прабабушкой Пушкина. Предполагается, что женщина не хотела выходить замуж за человека другой расы и веры, но, смирившись с судьбой, она родила смуглых детей. В будущем тема брака без любви станет одной из ключевых в поэзии и прозе Пушкина.

В это году "Тотальный диктант" охватит 55 стран. В России участникам представится возможность очно написать его в более чем в 1 тысячи населенных пунктов, включая Калининград и Чукотку.

За границей же акция пройдет в 140 городах из 54 стран. В их число вошли Австралия, Армения, Венгрия, Грузия, Испания, Канада, Куба, Китай, Ливия, Мексика, Монголия, Норвегия, Турция, США и Франция.

Организаторы "Тотального диктанта" рассказали об особенностях проведения акции в 2026 году

Читайте также


общество

Главное

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

