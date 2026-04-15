15 апреля, 14:56

Общество

Участники "Тотального диктанта" смогут получить баллы программы "Миллион призов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участники "Тотального диктанта" смогут получить баллы городской программы лояльности "Миллион призов", передает портал мэра и правительства столицы.

Для участия необходимо в день проведения акции, 18 апреля, зайти на сайт totaldict.ru, выбрать вкладку "Диктант в Москве" и авторизоваться. Затем в период с 08:00 до 23:00 следует написать одну из четырех частей текста онлайн и отправить на проверку. Результаты опубликуют после 20 апреля.

За прохождение диктанта пользователи автоматически получат 150 баллов. При этом можно также получить дополнительные баллы за оценку знаний. Получившим "удовлетворительно" перечислят 250 баллов, "хорошо" – 500, а отличникам начислят 1 500 баллов. Таким образом, всего можно получить до 1 650 городских или детских баллов.

Городские баллы однократно получат участники старше 14 лет с полной учетной записью на портале mos.ru, а пользователи в возрасте от 6 до 13 лет с учетной записью уровня "Стандартная" получат детские баллы.

Уточняется, что можно написать несколько частей диктанта, но баллы программы лояльности будут начислены лишь за тот отрывок, который был написан и проверен первым.

"Тотальный диктант" в этом году охватит 55 стран. В России участникам представится возможность очно написать диктант в более чем в 1 тысячи населенных пунктов, включая Калининград и Чукотку. За границей акция пройдет в 140 городах из 54 стран. В их число вошли Австралия, Армения, Венгрия, Грузия, Испания, Канада, Куба, Китай, Ливия, Мексика, Монголия, Норвегия, Турция, США и Франция.

