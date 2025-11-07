Более 80 тыс столичных учеников приняли участие в мероприятиях по финансовой грамотности

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Свыше 80 тысяч столичных школьников и студентов колледжей поучаствовали в мероприятиях по финансовой грамотности с начала 2025 года, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.

Обучение проходит в интерактивных форматах – квизах, викторинах и на встречах с экспертами ведущих компаний. Многие проекты реализуются онлайн на платформе "Московская электронная школа".

Среди текущих активностей – финансовый квиз для старшеклассников по финансам и истории, который проходит до 9 декабря, веб-квест для учеников 6–8-х классов (до 23 декабря) и финансовый диктант для учащихся 9–11-х классов (до 22 декабря).

В публикации подчеркивается, что 17 ноября стартует прием заявок на чемпионат предпринимательских идей Business Skills, где учащиеся 7–11-х классов смогут разработать собственные стартапы.

Дважды в год в Московском центре качества образования проходят встречи с представителями компаний Сбер, "Билайн", "МТС" и "Норникель". Специалисты рассказывают ученикам об особенностях работы и проводят различные интерактивы. Следующая такая встреча пройдет 25 ноября.

Также школьников обучают сотрудники федеральных ведомств – ФНС и Росфинмониторинга, которые проводят интерактивные уроки по налоговой грамотности и основам финансовой безопасности.

Кроме того, с 20 по 27 сентября в Москве состоялся Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры. Более чем на 230 площадках горожане всех возрастов учились управлять финансами, инвестировать и защищаться от мошенников на лекциях, мастер-классах и играх.

Программы дополнительного образования "Московское образование" и "Московский центр воспитательных практик" помогают школьникам развивать ключевые для будущей профессии навыки и являются частью национального проекта "Молодежь и дети".

Ранее в Москве стартовала масштабная программа образовательных экскурсий для более чем 13 тысяч учащихся предпрофессиональных классов. Школьники посещают ведущие предприятия города, такие как "Ростех", "Роскосмос" и медицинские учреждения, чтобы познакомиться с будущей профессией на практике.