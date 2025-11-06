В Минпросвещения РФ заявили об отсутствии оснований для изменения срока обучения в школах

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил об отсутствии серьезных оснований для увеличения или уменьшения срока обучения в российских школах. Его слова передает телеканал "Звезда".

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб сообщил, что Россия "вполне готова" к переходу на 12-летнюю систему школьного образования.

По его мнению, сокращающееся число учеников 1-х классов в стране не должно приводить к уменьшению педагогических кадров. Гриб считает, что 12-летняя система школьного образования позволит сохранить число педагогов и обеспечить выпускникам возможность поступать в университеты в 18 лет.

Кроме того, он подчеркнул, что элементы данной системы уже де-факто есть в стране. Например, последний год в детсаду можно расценивать как "нулевой" класс, в том числе в крупных городах, где есть ресурсы для организации подобных программ.

Однако Кравцов отмечал, что подобные решения, в результате которых происходят серьезные изменения в сфере образования, принимаются лишь после их глубокого анализа и широкого обсуждения. По его словам, образовательная система очень деликатно реагирует на любые корректировки.

