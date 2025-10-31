Эксперт Малеванов: переход на 12-летнее школьное обучение в России может занять до 15 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Переход российских школ на 12-летнюю систему обучения может занять от 13 до 15 лет, заявил в беседе с ТАСС первый проректор – директор Института реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Государственного университета просвещения Евгений Малеванов.

По его словам, если рассматривать переход как меру, связанную с демографическими изменениями, то за указанный период ситуация успеет измениться в обратную сторону.

Малеванов отметил, что нынешний возрастной интервал для поступления в первый класс составляет от 6 до 8 лет. Он считает, что некоторым детям идти в школу в 6,5 года еще рано.

"Если в 8 лет начать учиться, то 12-летняя программа будет завершена только к 20 годам, то есть через 2 года после достижения совершеннолетия. Это, по моему мнению, поздно для момента получения "аттестата зрелости", – пояснил эксперт.

Также он подчеркнул, что к настоящему времени не завершен ключевой процесс формирования единого набора средств обучения. Речь идет об обновлении содержания программ по гуманитарным предметам, переходе на единые учебники и оснащении школ лабораторным оборудованием. В этих условиях, по мнению Малеванова, менять продолжительность обучения нерационально.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с "Лентой.ру", в свою очередь, заявил, что идея перехода на такое обучение не только не актуальна для России, но и потенциально опасна для качества образования.

Он пояснил, что в мире эта тенденция обусловлена двумя причинами. Первая из них является экономической. Она заключается в том, что продление учебы позволяет искусственно сдерживать молодежь от выхода на рынок труда в условиях нехватки рабочих мест.

При этом в России, по словам парламентария, всегда наблюдался дефицит кадров для решения существующих задач, что создает благоприятные условия для трудоустройства.

Вторая причина, по мнению Вассермана, носит методический характер. Российская система образования ориентирована на формирование целостной картины мира, а когда такой картины нет, все вокруг воспринимается "как россыпь несвязных фактов".

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб заявил, что Россия готова перейти на 12-летнюю систему школьного образования, а также призвал обсудить эту идею "без паники". Он подчеркнул, что элементы такого образования уже "де-факто" существуют в России. По его словам, последний год в детском саду можно рассматривать как "нулевой" класс, особенно в крупных городах, где есть ресурсы для организации таких программ.