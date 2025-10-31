В ОП заявили о готовности России перейти на 12-летнее школьное образование

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Россия "вполне готова" к переходу на 12-летнюю систему школьного образования, заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб.

"В большинстве развитых стран 12-летнее школьное образование начинается с шести лет. Наши дети не уступают японским, китайским или европейским. Вопрос лишь времени – я убежден, что мы к этому придем, и важно обсудить эту идею без паники", – заявил Гриб.

Он считает, что сокращающееся число первоклассников в России не должно приводить к уменьшению педагогических кадров. Новая модель позволит сохранить количество учителей и обеспечить выпускникам возможность поступать в вузы в 18 лет.

Гриб отметил, что элементы 12-летнего образования уже "де-факто" существуют в России. По его словам, последний год в детском саду можно рассматривать как "нулевой" класс, особенно в крупных городах, где есть ресурсы для организации таких программ.

Также он обратил внимание на проблему доступности дошкольного образования в малых городах и селах – многие семьи не могут устроить детей в детский сад из-за нехватки мест или иных обстоятельств.

Гриб призвал к спокойному обсуждению этой инициативы, подчеркнув, что речь пока не идет о немедленных изменениях, а лишь о начале общественного диалога. Он подчеркнул, что у детей все раньше начинает появляться интерес к учебе. В пример он привел своего сына, который в возрасте шести лет частично осваивает материал по учебникам, предназначенным для второго класса.

Ранее сообщалось, что российским вузам на следующий учебный год будет выделено 620,5 тысячи бюджетных мест, из которых около 28,5 тысячи предназначены для воссоединенных регионов. На программы бакалавриата и специалитета очной формы планируется направить 371 тысячу мест.