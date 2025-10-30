Минпросвещения: в родительских собраниях можно участвовать как очно, так и дистанционно

Фото: depositphotos/uatp12

Россияне имеют право участвовать в родительских собраниях в любом формате, который установлен образовательной организацией: очно, дистанционно или в смешанной форме, следует из ответа Минпросвещения на обращение депутатов Госдумы от фракции "Новые люди". Документ есть в распоряжении РИА Новости.

Ответ подписан первым замминистра Александром Бугаевым. В нем указано, что действующее законодательство устанавливает право родителей на участие в управлении образовательной организацией в той форме, которая определяется ее уставом.

Родительское собрание является одной из форм реализации этого права, а принимать в нем участие можно в любом формате, установленном школой.

Кроме того, проведение таких собраний не регулируется на федеральном уровне. Это позволяет организации самой рассматривать вопросы, которые касаются формата указанных мероприятий, учитывая особенности образовательного процесса и интересы родителей.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы предложили позволить родителям посещать школьные собрания онлайн. По словам парламентариев, сейчас они вынуждены тратить на это время вечером. При этом средняя продолжительность собраний с учетом дороги составляет от 2 до 3 часов.

Авторы идеи считают, что инициатива позволит родителям экономить время, а также поможет улучшить баланс между семьей и участием в образовательном процессе.