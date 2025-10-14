Депутаты Госдумы предложили позволить родителям посещать школьные собрания онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутаты от фракции "Новые люди" Анна Скрозникова, Владислав Даванков и Антон Ткачев предложили разрешить родителям посещать школьные собрания онлайн. Инициативу они направили главе Минпросвещения Сергею Кравцову, передает ТАСС.

По словам парламентариев, в настоящее время родители вынуждены тратить время вечером на посещение собраний, поскольку их средняя продолжительность с учетом дороги составляет от 2 до 3 часов.

"Просим вас, уважаемый Сергей Сергеевич, поручить профильным департаментам министерства просвещения Российской Федерации проработать вопрос о внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", предусматривающих закрепление права посещения родительских собраний в онлайн-формате во всех школах России", – говорится в сообщении.

Авторы идеи считают, что благодаря этому родители будут экономить время, улучшат баланс между семьей и участием в образовательном процессе.

Также в Госдуму планируется внести законопроект о закреплении статуса и полномочий родительских собраний в школах. Согласно проекту, родители в ходе собраний смогут принимать решения по таким вопросам, как примерное меню завтраков и обедов, отмена введения требований к одежде, организация внеурочной деятельности и прочее. При этом в документе утверждается, что основные претензии у родителей возникают в том числе к преподаванию и методикам обучения, школьному питанию, медицинскому контролю.

