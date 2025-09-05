Роскачество: поменять школу по собственной инициативе можно в любое время

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России поменять школу по собственной инициативе можно в любое время. Об этом в беседе с RT рассказал директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Как отметил эксперт, учебное заведение можно выбирать "по прописке" или более отдаленное. Единственным основанием для отказа в переводе может быть отсутствие свободных мест или недостаточный уровень подготовки ребенка.

"Но только в том случае, если школа специализированная или с углубленным изучением какого-то предмета и при поступлении есть испытания, которые надо успешно пройти", – пояснил Поздняков.

По его словам, сперва нужно выбрать школу и проверить, есть ли в ней свободные места. Это можно сделать на интернет-ресурсах учебного заведения или в администрации.

"Подать заявление о переводе могут родители или опекуны ребенка, не достигшего 18-летнего возраста. Совершеннолетние учащиеся могут подавать заявления самостоятельно", – сказал эксперт.

Есть несколько вариантов подачи заявления – дистанционно через "Госуслуги" или региональный портал. Также это можно сделать при личном визите в МФЦ или школу.

Если учреждение подтвердит наличие свободных мест и готовность принять ребенка, далее нужно написать заявление об отчислении.

"Рассмотреть его должны в течение трех рабочих дней и издать приказ об отчислении. После родителям выдают личное дело ученика, документы об успеваемости и медицинскую книжку", – заключил Поздняков.

