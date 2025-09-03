Немецкий, французский и испанский языки стали популярны у школьников столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Немецкий, французский, испанский и итальянский языки стали наиболее популярными у столичных школьников. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе департамента образования и науки города.

При этом реже всего московские школьники изучают амхарский (эфиопский язык. – Прим. ред.) и корейский языки. Каждый из них преподается только в одной школе. В прошлом учебном году китайский язык изучался в 72 учреждениях, а арабский – в одном.

Изучение английского языка в 5–7-х классах школ в России с 1 сентября сократили до двух часов в неделю. В Минпросвещения пояснили, что решение принято в целях оптимизации нагрузки и рационального перераспределения учебного времени.

Помимо этого, предусмотрено изучение предмета "духовно-нравственная культура России" (ДНКР). В 5-м классе предмету выделят 17 часов, а в 6-м и 7-м – по 34 часа. Предмет направлен на формирование у школьников мировоззрения на основе традиционных ценностей.