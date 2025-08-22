Изучение английского языка сократят в школах России с 1 сентября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Изучение английского языка в 5–7-х классах российских школ с 1 сентября сократится до 2 часов в неделю. Об этом говорится в проекте приказа Минпросвещения РФ.

Как пояснили в ведомстве, решение принято в целях оптимизации нагрузки и рационального перераспределения учебного времени.

"Сокращение часов не отменяет предмет, а направлено на поиск оптимального баланса в учебном плане. Базовый уровень владения иностранным языком будет обеспечен в рамках установленного объема часов", – говорится в сообщении на сайте министерства.

Помимо этого, проектом приказа предусмотрено изучение предмета "духовно-нравственная культура России" (ДНКР) в 5–7-х классах. В 5-м классе предмету выделят 17 часов, а 6-м и 7-м классам – по 34 часа.

Предмет направлен на формирование у школьников мировоззрения на основе традиционных ценностей. Учеников познакомят с жизнью, деятельностью и личными качествами выдающихся государственных и общественных деятелей отечественной истории.

Также вносятся технические изменения в части исключения понятия "предметная область".

Ранее в Минпросвещения объяснили сокращение уроков родной речи для первоклассников. По данным ведомства, мера связана с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

При этом 2–4-х и 5–9-х классах изменение часов на изучение родного языка не предусмотрено. Речь не идет о сокращении объема преподавания этого предмета.

Кроме того, в министерстве уточнили, сколько часов в неделю смогут учиться младшеклассники. Для 2–4-х классов допустимая нагрузка составляет от 23 до 26 часов.

