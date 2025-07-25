В РФ предложили ввести для школьников курсы по подготовке бебиситтеров

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В российских школах ученикам старших классов необходимо получать профессию "помощник воспитателя". Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко на конференции "Пространство демографического будущего: роль системы образования и региональные решения".

"Одновременно с получением аттестата о среднем полном образовании у нас школьники получали (бы. – Прим. ред.) свидетельство о профессии "помощник воспитателя". <...> У человека была бы профессия – он обрел бы навыки ухода за детьми", – передает ТАСС слова председатель комиссии ОП.

По словам Рыбальченко, понятие "волонтерство" нужно вводить в 9-м классе, а в 10–11-м классах одновременно с подготовкой к ЕГЭ школьники должны получать профессию, которая пригодится в жизни. Он предложил за работу бебиситтером начислять допбаллы для поступления в вуз.

Он считает, что эту практику не нужно проходить углубленно. Достаточно прослушать курс и подросток получит необходимые навыки бебиситтера. Рыбальченко подчеркнул, что бебиситтер – это не няня в широком понимании.

Председатель комиссии ОП добавил, что навыки ухода за детьми важны как для девочек, так и для мальчиков.

"Может они посмеются, но потом когда-то вспомнят как правильно надевать (ребенку. – Прим. ред.) подгузник, как правильно высаживать его на горшок, как прикармливать и что сказать над колыбелью. Потому что этого опыта у большинства на сегодняшний день нет", – заключил Рыбальченко.

Ранее в ГД разработали законопроект, который предусматривает ежегодную выплату, равную прожиточному минимуму 17,7 тысячи рублей, одному из родителей школьников перед 1 сентября. Предполагается, что денежные средства будут предоставляться на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет. Как пояснил глава комитета Думы по труду Ярослав Нилов, собрать ребенка в школу – крайне сложная задача для родителей.