Минпросвещения: первоклассники должны учиться не больше 21 часа в неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минпросвещения РФ определило, что младшеклассники должны учиться не больше 26 часов. Соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.

С 1 сентября 2025 года допустимая нагрузка для 1-го класса будет составлять от 20 до 21 часа в неделю. Для 2–4 классов – от 23 до 26 часов. Количество классных часов будет зависеть от вариантов федеральных учебных планов.

При этом в ведомстве уточнили, что за четыре учебных года количество занятий не может составлять менее 2 966 часов и более 3 305 часов при 5-дневной или 6-дневной учебной неделе соответственно.

Ранее стало известно, что с 2026/2027 учебного года школьники начнут изучать предмет "духовно-нравственная культура России". Целью дисциплины является формирование мировоззрения на основе национальных ценностей. В рамках программы будут изучаться взгляды и жизненные пути общественных, государственных и культурных деятелей.