Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июля, 08:20

Общество
Главная / Новости /

Минпросвещения: первоклассники должны учиться не больше 21 часа в неделю

В Минпросвещения рассказали, сколько часов в неделю могут учиться младшеклассники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минпросвещения РФ определило, что младшеклассники должны учиться не больше 26 часов. Соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.

С 1 сентября 2025 года допустимая нагрузка для 1-го класса будет составлять от 20 до 21 часа в неделю. Для 2–4 классов – от 23 до 26 часов. Количество классных часов будет зависеть от вариантов федеральных учебных планов.

При этом в ведомстве уточнили, что за четыре учебных года количество занятий не может составлять менее 2 966 часов и более 3 305 часов при 5-дневной или 6-дневной учебной неделе соответственно.

Ранее стало известно, что с 2026/2027 учебного года школьники начнут изучать предмет "духовно-нравственная культура России". Целью дисциплины является формирование мировоззрения на основе национальных ценностей. В рамках программы будут изучаться взгляды и жизненные пути общественных, государственных и культурных деятелей.

Читайте также


образованиеобщество

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика