Школьники начнут изучать духовно-нравственную культуру России с 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Школьники начнут изучать предмет "духовно-нравственная культура России" с 2026/2027 учебного года, соответствующий документ Минпросвещения есть в распоряжении РИА Новости.

Целью дисциплины является формирование мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. Например, в рамках программы школьники будут изучать жизненные пути и взгляды государственных, общественных и культурных деятелей, а также ученых и военных.

На их примере будут "укореняться созидательные ценности". В настоящий момент идет экспертиза образовательной программы.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что в школах снова начнут преподавать основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКР). Этот предмет включат в программу для учеников 5–7-х классов, преподавать его будут учителя истории.