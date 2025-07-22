Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июля, 09:13

Общество

Школьники начнут изучать духовно-нравственную культуру России с 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Школьники начнут изучать предмет "духовно-нравственная культура России" с 2026/2027 учебного года, соответствующий документ Минпросвещения есть в распоряжении РИА Новости.

Целью дисциплины является формирование мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. Например, в рамках программы школьники будут изучать жизненные пути и взгляды государственных, общественных и культурных деятелей, а также ученых и военных.

На их примере будут "укореняться созидательные ценности". В настоящий момент идет экспертиза образовательной программы.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что в школах снова начнут преподавать основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКР). Этот предмет включат в программу для учеников 5–7-х классов, преподавать его будут учителя истории.

Предмет "духовно-нравственная культура России" могут вернуть в школы в 2026 году

Читайте также


образованиеобщество

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика