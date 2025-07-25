В Госдуме разработали проект о выплатах родителям школьников перед 1 сентября

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Депутаты Госдумы разработали законопроект, предусматривающий ежегодную выплату, равную прожиточному минимуму, одному из родителей школьников перед 1 сентября. Об этом со ссылкой на документ, направленный в кабмин РФ, пишет ТАСС.

Инициатива была разработана в соавторстве главы комитета по труду Ярослава Нилова, председателя комитета по защите семьи Нины Останиной и главы комитета по общественным объединениям Яны Лантратовой.

"Собрать ребенка в школу – крайне сложная задача для родителей, <...> особенно если в семье несколько детей", – пояснил Нилов.

Согласно документу, выплата в размере прожиточного минимума по стране, который в настоящее время равен 17,7 тысячи рублей, полагается на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет. Также это право распространяется на инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья до 23 лет, которые учатся в школах.

Немногим ранее Совфед одобрил закон об увеличении пособия для беременных студенток и аспиранток до уровня регионального прожиточного минимума. Льгота будет выплачиваться женщинам, очно обучающимся в колледжах, вузах и научных организациях.

На данный момент пособие выплачивают в размере стипендии за 140 дней отпуска по беременности, а с учетом средней стипендии в 2–5 тысяч рублей выплата выходит в размере около 3–23 тысяч рублей. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года после подписания президентом.