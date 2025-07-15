Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июля, 19:40

Экономика

Налоговый вычет по долгосрочным сбережениям на семью с детьми увеличится до 1 млн рублей

Фото: ТАСС/Олег Елков

Налоговый вычет по долгосрочным сбережениям на семью с детьми увеличится до 1 миллиона рублей, сообщается на сайте Минфина России.

В ведомстве отметили, что соответствующие поправки к проекту закона об изменениях в Налоговый кодекс уже внесены на рассмотрение правительства РФ.

Ранее стало известно, что возможность пересмотра размера единого пособия на детей появится с 1 июня для семей, у которых истекает срок ранее назначенной выплаты и которые подают заявление на ее продление.

Основанием для увеличения пособия станет снижение среднедушевого дохода семьи. Выплата предоставляется на год и требует ежегодного подтверждения права на ее получение.

Российские нуждающиеся семьи смогут претендовать на налоговые выплаты с 2026 года

Читайте также


экономикаобщество

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика