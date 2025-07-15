Налоговый вычет по долгосрочным сбережениям на семью с детьми увеличится до 1 млн рублей

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Налоговый вычет по долгосрочным сбережениям на семью с детьми увеличится до 1 миллиона рублей, сообщается на сайте Минфина России.

В ведомстве отметили, что соответствующие поправки к проекту закона об изменениях в Налоговый кодекс уже внесены на рассмотрение правительства РФ.

Ранее стало известно, что возможность пересмотра размера единого пособия на детей появится с 1 июня для семей, у которых истекает срок ранее назначенной выплаты и которые подают заявление на ее продление.

Основанием для увеличения пособия станет снижение среднедушевого дохода семьи. Выплата предоставляется на год и требует ежегодного подтверждения права на ее получение.