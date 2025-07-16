Совфед одобрил увеличение пособия беременным студенткам и аспиранткам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Совет Федерации в ходе заседания одобрил закон об увеличении пособия для беременных студенток и аспиранток вузов и колледжей до уровня регионального прожиточного минимума.

Речь идет о женщинах, очно обучающихся в колледжах, вузах, организациях дополнительного профессионального образования или научных организациях. На данный момент пособие выплачивают в размере стипендии за 140 дней отпуска по беременности, а с учетом средней стипендии в 2–5 тысяч рублей выплата выходит в размере около 3–23 тысяч рублей.

Прожиточный минимум в целом по России с января текущего года составляет 19 329 рублей. Таким образом, по новому закону размер пособия достигнет в среднем 90 202 рублей. Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года в случае подписания документа Владимиром Путиным.

Ранее в ГД предложили увеличить сумму материнского капитала за первого ребенка на один миллион рублей, если первенец родился до достижения женщиной 24 лет. Поддержка граждан, решивших стать родителями в более раннем возрасте, положительно повлияет на демографию в России именно благодаря увеличению вероятности появления последующих детей, уверены парламентарии.

