Столичный проект "Стану мамой" помог забеременеть почти 6 тыс женщинам

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Столичный проект "Стану мамой" с начала своей работы помог забеременеть почти 6 тысячам женщинам. Также свыше 220 тысяч москвичек прошли в рамках программы тест на фертильность, рассказала заммэра Анастасия Ракова.

"У столичного здравоохранения есть все возможности, чтобы обеспечить ведение беременности, роды и послеродовую поддержку для москвичек разных возрастов. Однако организм каждой женщины уникален, и важно понимать конкретно свои возможности и ограничения", – передает слова вице-мэра Агентство "Москва".

Ракова напомнила, что проект существует с сентября 2024 года. Он призван помочь жительницам столицы сохранить репродуктивное здоровье. Также благодаря программе москвички могут с ответственностью подойти к вопросам материнства и в некоторых случаях увидеть, что по определенным показаниям откладывать беременность нежелательно.

Результаты анализа стали для многих женщин стимулом, который вдохновил на реализацию мечты стать мамой, подчеркнула Ракова. При этом каждая пятая жительница Москвы, вставшая на учет по беременности, имела пониженный уровень антимюллерова гормона (АМГ).

Также заммэра отметила, что около 300 участниц проекта воспользовались программой криоконсервации и бесплатно сохранили свой генетический материал.

В проекте могут принять участие девушки от 18 лет, у которых есть определенные медицинские показания. Также программа рассчитана на москвичек в возрасте от 25 до 39 лет.

"Стану мамой" помогает им узнать о репродуктивных возможностях, спланировать беременность или получить возможность на использование современных репродуктивных технологий. Подробнее узнать о подробностях можно на официальном сайте проекта.

Ранее сообщалось, что пациентки московских клиник, проходящие процедуру ЭКО, могут найти всю информацию в своей электронной медкарте. По словам Раковой, такой шаг поможет снизить волнение пациенток и сделать лечение комфортнее.

При этом, отметила вице-мэр, последние несколько лет в Москве уделяется особое внимание развитию акушерско-гинекологической помощи. Развитие первого клиентского пути для лечения бесплодия является одним из важнейших направлений работы.