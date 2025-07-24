Депутат Смолин предложил установить предельно допустимую цену на школьную форму

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Первый зампредседателя Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин предложил установить предельно допустимую цену на школьную форму. Его слова передает Агентство "Москва".

"Я думаю, что антимонопольная служба могла бы с этим поработать. Безумие заставлять родителей покупать школьную форму за 30 тысяч рублей. Не уверен, что можно установить единую цену, но точно можно уменьшить разницу в ценах", – отметил он.

При этом парламентарий усомнился в возможности введения единой школьной формы для всех городов. По словам депутата, у каждого российского субъекта могут быть некоторые особенности. Кроме того, большинство элитных образовательных учреждений хотят иметь собственную форму, которая будет отличаться от других, подчеркивая особые заслуги и достоинства учеников.

"Поэтому, я думаю, что сейчас законодательство в достаточной степени регулирует возможность введения школьной формы. Субъекты Российской Федерации могут устанавливать единые требования, а школы по согласованию с родителями могут устанавливать обязательность школьной формы", – добавил Смолин.

С 1 августа в России вступают в силу новые ГОСТы на школьные рюкзаки и одежду. Теперь вся школьная форма и ранцы должны соответствовать утвержденным стандартам. Прежде всего, требования касаются производителей и направлены на повышение качества и безопасности товаров для детей.

