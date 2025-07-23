С 1 августа в России введут новые ГОСТы для школьных товаров

С 1 августа в России вступают в силу новые ГОСТы на школьные рюкзаки и одежду. Теперь вся школьная форма и ранцы должны соответствовать утвержденным стандартам. Требования касаются, прежде всего, производителей и направлены на повышение качества и безопасности товаров для детей.

Согласно новым правилам, вес рюкзака для учеников младших классов не должен превышать 700 граммов, для старшеклассников его предельный вес равен 1 килограмму. Стандарты предусматривают строгий деловой стиль, использование воздухопроницаемых и износостойких материалов, безопасную фурнитуру и соответствие требованиям по гигиеничности.

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