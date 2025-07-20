Собянин: завершилось строительство школы на 1 100 мест в Коммунарке

В Коммунарке завершилось строительство школы на 1 100 мест. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, учебное заведение находится на Новомихайловском шоссе. Кроме удобных современных учебных классов в школе для детей оборудованы ИТ-полигон, лабораторно-исследовательские комплексы, медицинский блок и медиатека. Все залы адаптированы для учеников с ограниченными возможностями здоровья.

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