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11 июля, 06:30

Транспорт

"Мой район. Новости": стартовал новый этап возведения станции метро "Липовая роща"

"Мой район. Новости": стартовал новый этап возведения станции метро "Липовая роща"

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Начался новый этап строительства станции "Липовая роща" Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена. С запуском этой ветки у жителей появятся новые, более короткие маршруты с удобными пересадками.

В настоящее время на станции "Липовая роща" подготовили котлован. Специалисты сооружают монолитные конструкции и оборотные тупики, а также создают гидроизоляцию.

По словам эксперта Союза пассажиров России Юрия Аралова, новая станция позволит жителям поселка Рублево быстрее добираться до центра Москвы.

Рублево-Архангельская линия будет включать в себя 12 станций, она свяжет деловой центр "Москва-Сити" и микрорайон Рублево-Архангельское в Кунцеве. С новой ветки можно будет пересесть на Московское центральное кольцо, Большую кольцевую и радиальные линии.

Об этом – в программе "Мой район. Новости".

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